«Этот серьезный парень на моих руках – кот-минометчик Гекон»: Рекордсменка по пауэрлифтингу Марьяна Наумова побывала на передовой в Донбассе

Марьяна Наумова с фронтовым Геконом

Рекордсменка по пауэрлифтингу Марьяна Наумова поделилась своими наблюдениями от посещения передовой в Донбассе.

- Практически в каждой располаге есть свой боевой кот. Характер видимо такой у русского солдата, везде где обоснуется – пригреет либо котика, либо песика, - рассказывает девушка.

Вот что она рассказала о коте, который два года назад родился в ящике от 82-миллиметровых мин.

Гекон - гроза крыс и мышей

- С тех пор переезжает следом за своим хозяином, командиром орудия минометной батареи 1-й Славянской бригады с позывным Шум. Взрывов не боится, очень любит печеночный паштет, и несмотря на свои внушительные габариты, за серыми нарушителями сохранности кухонных запасов летает грациозно и стремительно, как ящерица, давит мышей и крыс в любой, даже самой мелкой норе, за что и был прозван Геконом, - говорит Марьяна.

Спортивную карьеру Марьяна Наумова начала в десятилетнем возрасте. С 2009 по 2016 год неоднократно занимала призовые места на чемпионатах Мира по пауэрлифтингу (жим штанги лежа). Обладатель мировых рекордов. В 2016-м в общероссийских соревнованиях по классическому жиму лежа заняла первое место в своей весовой категории, установив национальный рекорд.

Любимец защитников Донбасса знает толк в ловле мышей

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