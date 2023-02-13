В больницах Донбасса начали работать волонтеры «Единой России»

ВКЛАД В ПОБЕДУ

В Донецке порядка сотни волонтеров «Единой России» начали работать в больнице имени Калинина, а также в госпитале в Горловке. Они активно помогают в санпропускниках, обрабатывают инструментарий для операций, а также ухаживают за больными в палатах.

- Многие ребята являются студентами медицинских вузов, имеют опыт работы в наших волонтерских центрах Мариуполя и Мелитополя. А главное, они хотят внести свой вклад в общее дело победы, - говорит председатель «Молодой гвардии Единой России» Антон Демидов.

Координирует работу «гвардейцев» известный хирург, депутат Государственной Думы России, доброволец СВО Бадма Башанкаев, который с начала ноября прошлого года сам работает в больнице Калинина.

- Врач, работающий в Москве, Санкт-Петербурге, в жизни столько не увидит. Тут за две недели хватит опыта и понимания лечения травмы на всю жизнь, - отметил Бадма Башанкаев.

ВСЕ ПОЛУЧИТСЯ

Волонтеры «Единой России» планируют работать и в других учреждениях здравоохранения Донбасса.

- Если не успели пройти курсы младшего сестринского персонала или даже «боитесь крови», но сердце и душа хочет помочь, то вы сможете это сделать! Дабы стать волонтером, нужно обратиться в местное отделение «Молодой гвардии Единой России», - отметил Бадма Башанкаев.

Медики больницы им. Калинина благодарны волонтерам. Они работают даже на кухне и в хозблоке.

- Ребята дружные - помогают действительно эффективно. Одни встречают больных в приемном отделении, другие готовят операционный инструментарий, третьи выхаживают пациентов, - рассказал «КП» заведующий отделением хирургии Андрей Полежай.

«Единая Россия» с первого дня проведения спецоперации оказывает помощь эвакуированным жителям Донбасса, а также тем, кто остался в республиках Донбасса, в Херсонской и Запорожской областях. Региональные отделения доставили уже больше 17 тысяч тонн гуманитарного груза в новые субъекты Российской Федерации.