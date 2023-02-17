ВСУ усиливают оборонительные рубежи в направлении Славянска и Красного Лимана

Украинская армия перебрасывает в Донбасс резервы. Фото: соцсети

ВСУ усиливают оборону своих позиций сразу на нескольких направлениях. Для этого из-под Харькова и Херсона они перебрасывают в Донбасс резервы. Об этом сообщил военный эксперт, подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко.

Ссылаясь на собственные источники, он уточнил, что на Красно-Лиманском направлении в районе населенного пункта Николаевка отмечается прибытие украинских подразделений, которые раньше дислоцировались на Херсонском направлении и в городе Харьков.

- Основная задача прибывших подразделений - усиление оборонительных рубежей в направлении Славянска и Красного Лимана, а также охрана альтернативных путей переправы через реку Северский Донец, - заявил офицер.

Напомним, ранее Марочко сообщил, что потери ВСУ под Кременной уже практически сопоставимы с потерями в Артемовске. Ежедневно украинская армия вынуждена перебрасывать сюда дополнительные силы численностью до батальона, поскольку только безвозвратные потери по предварительным оценкам в этом районе составляют порядка 200 военнослужащих.

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