Потери ВСУ под Кременной уже практически сопоставимы с потерями в Артемовске

Противник несет безвозвратные потери. Фото (архив): ДАН

ВСУ несут колоссальные потери под Кременной, что по своим масштабам уже сопоставимы разве что с потерями в Артемовске. Об этом заявил военный эксперт, подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко.

По словам офицера, украинская армия вынуждена из-за этого переходить на оставшиеся резервы.

- В районе населенного пункта Кременная количество потерь украинской армии практически уже сопоставимы с потерями в Артемовске. Ежедневно противник вынужден сюда перебрасывать дополнительные силы численностью до батальона, поскольку только безвозвратные потери по предварительным оценкам в этом районе составляют порядка 200 военнослужащих, - рассказал он.

Напомним, ранее сообщалось, что украинские войска несут большие потери и оставляют свои позиции у Артемовска. Покидают их военнослужащие ВСУ явно без указаний вышестоящего командования, поскольку действия носят хаотичный характер с явными признаками паники. Противник также оставляет на огневых рубежах свое вооружение и военную технику.

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