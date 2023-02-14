Украинские войска несут большие потери и оставляют позиции у Артемовска

ВСУ несут под Артемовском большие потери. Фото: соцсети

Украинские силовики из-за успешного наступления российских войск бросают ранее занимаемые позиции у Артемовска. Об этом сообщил военный эксперт, подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко.

Ссылаясь на собственные источники, он заявил, что в районе населенного пункта Артемовск было отмечено самовольное оставление позиций военнослужащими ВСУ. Причем без каких-либо указаний на то со стороны украинского командования.

- В результате успешных действий наступательного характера нашими штурмовыми подразделениями выявлено бегство украинских боевиков с ранее занимаемых позиций. Покидают их военнослужащие вооруженных формирований Украины явно без указаний вышестоящего командования, поскольку действия носят хаотичный характер с явными признаками паники, - отметил он.

По словам Марочко, противник также оставляет на огневых рубежах свое вооружение и военную технику.

Напомним, ранее сообщалось, что российские войска закрепились на севере Артемовска, перерезав три из четырех имеющихся путей снабжения для ВСУ. Неподконтрольной ВС РФ остается лишь одна трасса - Артемовск-Часов Яр.

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