Российские войска закрепились на севере Артемовска, перерезав три из четырех имеющихся путей снабжения для ВСУ

Российские военные обошли город с северной, южной и восточной частей. Фото (архив): УНМ ДНР
Российские войска установили контроль над тремя автомобильными дорогами, ведущими к Артемовску. По ним ВСУ снабжали свои подразделения в городе. Об этом сообщил врио Главы ДНР Денис Пушилин на встрече с журналистами, блогерами и общественными деятелями в Москве.
Он уточнил, что силы ВС РФ уже закрепились в северной части города.
- Обошли Артемовск с северной, южной и восточной части. По сути, уже перерезали три из четырех дорог путей снабжения. Они полностью простреливаются с нашей стороны, - рассказал руководитель Республики сотрудникам информагентства «ТАСС».
При этом Денис Пушилин уточнил, что единственной трассой для снабжения украинских войск в Артемовске остается дорога на Часов Яр, которая расположена на западе.
Напомним, ранее сообщалось, что в городе Часов Яр под Артемовском зафиксировали расположение иностранных наемников. Они одеты в форму без знаков различия и вооружены стрелковым оружием натовского образца.
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