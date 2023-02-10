В городе Часов Яр под Артемовском зафиксировали расположение иностранных наемников

В населенном пункте Часов Яр отмечено нахождение иностранных наемников Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В городе Часов Яр под Артемовском обнаружена дислокация иностранных наемников. Они занимают гражданские здания и используют их для военных нужд. Об этом сообщил военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

- В населенном пункте Часов Яр отмечено нахождение иностранных наемников. В ходе анализа мест дислокации украинских формирований установлено, что в одном гражданском здании, переоборудованном под военные нужды, находятся военнослужащие, разговаривающие в основном на английском языке, - проинформировал он.

По словам Марочко, наемники носят различную форму без отличительных знаков и имеют при себе стрелковое оружие натовского образца.

Напомним, ранее сообщалось, что украинские войска после новых поставок вооружения начали активнее использовать беспилотные летательные аппараты в районе Кременной. ВСУ используют различные типы квадрокоптеров - как разведывательные, так и ударные. Последние, как правило, оснащены самодельными взрывными устройствами кустарного производства.

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