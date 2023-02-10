ВСУ активизировали использование беспилотников в районе Кременной

На линии фронта значительно возросла активность воздушной разведки. Фото: t.me/pushilindenis

Украинские войска после новых поставок вооружения начали активнее использовать беспилотные летательные аппараты в районе Кременной. Об этом заявил военный эксперт, подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко.

Он отметил, что во многом активному применению противником дронов способствует также улучшившаяся погода.

- В районе населенного пункта Кременная отмечается увеличение использования противником БПЛА. Украинские боевики в связи новыми поставками БПЛА и благоприятными погодными условиями начали активно их применять, - отметил эксперт.

По словам подполковника, ВСУ используют различные типы квадрокоптеров - как разведывательные, так и ударные. Последние, как правило, оснащены самодельными взрывными устройствами кустарного производства.

Напомним, ранее сообщалось, что Киев перебрасывает в Донбасс резервы с западной Украины. Таким образом украинская сторона пытается купировать дальнейшее продвижение российских войск.

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