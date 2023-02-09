Киев перебрасывает в Донбасс резервы с западной Украины

Киев, пытаясь удержать свои позиции, перебрасывает в регион дополнительные силы и средства. Фото: соцсети

Украина, опасаясь дальнейшего продвижения российской армии, перебросила резерв в район городов Кременная и Сватово в ЛНР. Об этом сообщил военный эксперт, подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко.

Ссылаясь на свои источники, он заявил, что успехи российской армии заставили украинское командование перебросить сюда дополнительные силы и средства, а кроме того, использовать свои резервы.

- Из Харькова через Купянск вооруженные формирования Украины перебрасывают вооружение, технику и личный состав в районы населенных пунктов Сватово и Кременная, - проинформировал Марочко.

Военный эксперт добавил, что по неподтвержденной еще информации, данные подразделения украинских войск прибыли в Харьков с западной Украины и были личным резервом главнокомандующего ВСУ Залужного.

Напомним, ранее сообщалось, что российские войска теснят ВСУ практически по всей линии фронта и в ДНР. Денис Пушилин рассказал о военной обстановке на территории Республики.

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