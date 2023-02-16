В Мариуполе хотят наладить перевозку по воде пассажиров в приморские города России

В советское время Мариуполь был связан морским транспортом с другими крупными городами на берегах Азовского и Черного морей. Фото: НМ ДНР

Водный пассажирский транспорт может начать курсировать из порта Мариуполя в соседние города. Об этом сегодня заявил первый вице-мэр города Дмитрий Бердников.

- Мы будем работать в том направлении, чтобы потом со временем запустить и водный транспорт пассажирский, — сообщил Бердников.

Отмечается, что в советское время Мариуполь был связан морским транспортом с другими крупными городами на берегах Азовского и Черного морей. Сейчас власти изучают возможности восстановить это сообщение.

Напомним, Мариуполь — самый большой город на побережье Азовского моря, один из ключевых центров металлургии Донбасса и крупный морской порт. Освобожден от украинских войск 21 апреля 2022 года. Жилой фонд и инфраструктура существенно повреждены в боях. Сейчас в городе ведутся масштабные восстановительные работы.

Большие надежды власти возлагают на порт, который может стать хабом для транспортировки различных грузов.

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