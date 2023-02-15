Обстрел Макеевки: ВСУ выпустили авиационную ракету по Червоногвардейке

ВСУ выпустили авиационную ракету по администрации в Макеевке

Сегодня, 15 февраля, украинские боевики выпустили авиационную ракету по Червоногвардейке в Макеевке. Об этом сообщает Представительство ДНР в СЦКК.

- Одна ракета AGM-88 HARM выпущена по Червоногвардейскому району Макеевки в 07.25, - говорится в сообщении военных экспертов.

По данным СЦКК, в Червоногвардейском районе Макеевки зафиксированы повреждения здания администрации по ул. Малиновского и многоквартирного жилого дома по ул. Малиновского, 52.

Ранее сообщалось, что железнодорожная инфраструктура Иловайска повреждена в результате утреннего обстрела со стороны ВСУ из HIMARS. Украинские боевики вели огонь из оккупированной Константиновки. К счастью, никто не пострадал.

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