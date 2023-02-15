Украинские боевики нанесли удар ракетами «Himars» по Иловайску Фото: Иван ЖИЛЯК

Украинские боевики обстреляли Иловайск. Об этом сегодня сообщило Представительство Республики в СЦКК.

- Все службы выехали на обследование, - рассказала мэр Харцызска Виктория Жукова.

Украинская сторона обстреляла Иловайск пятью ракетами из РСЗО HIMARS.

Задокументировано, что обстрел Иловайска произошел в 07.20. Огонь велся боевиками ВСУ из Константиновки.

Сегодня с самого утра под обстрелами Куйбышевский, Буденовский, Пролетарский и Петровский районы Донецка.

Напомним, что украинские боевики за прошедшие сутки двадцать один раз открывал огонь по Донецкой Народной Республики, выпустив по ее территории восемьдесят пять боеприпасов. Под вражеским огнем оказались районы пяти населенных пунктов Республики: Зайцево, Горловка (Никитовский, Калининский районы), Донецк (Киевский, Куйбышевский, Кировский районы), Макеевка (Червоногвардейский район) и Ясиноватский район.

В минувшие сутки пять мирных жителей ранены, в том числе подросток 2008 г.р. ЧП произошли в Кировском районе Донецка и Старомихайловке.

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