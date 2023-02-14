В Донецке недалеко от здания школы на мине-«лепестке» подорвался подросток

Жертвами дистанционного минирования ВСУ становятся дети Фото: Михаил ФРОЛОВ

Жертвой дистанционного минирования ВСУ в Донецке стал еще один школьник. Он подорвался на запрещенной противопехотной мине «Лепесток». Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава администрации города Алексей Кулемзин.

Мэр уточнил, что инцидент был зафиксирован в Кировском районе города возле одного из учебных заведений.

- В Кировском районе неподалеку от школы № 112 в результате детонации мины «Лепесток» ранения получил юноша 2008 года рождения, - проинформировал мэр.

Сообщается также, что в этот день в результате обстрела поселка городского типа Старомихайловка к западу от столицы по улице Октябрьской был ранен мужчина 1993 года рождения.

Напомним, ранее стало известно, что под прицельным огнем ВСУ сегодня оказался и Кировский район Донецка, где были ранены несколько мирных людей. Так, в поселке шахты имени Абакумова по улице Печерская получил ранения мужчина 1981 года рождения. Чуть позже в мэрии сообщили, что по улице Абакумова ранены мужчины 1980 и 1992 годов рождения.

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