ВСУ продолжают методичные обстрелы Донецка, в городе ранены трое мирных людей

Число пострадавших от украинских обстрелов увеличилось Фото: Олег УКЛАДОВ

Артиллерия украинских силовиков продолжает вести методичный огонь по мирным кварталам Донецка. Под прицельным огнем ВСУ сегодня оказался и Кировский район города, где были ранены несколько мирных людей. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава столичной администрации Алексей Кулемзин.

Он уточнил, что в результате обстрела Кировского района в поселке шахты имени Абакумова по улице Печерская получил ранения мужчина 1981 года рождения.

Чуть позже стало известно еще про двоих пострадавших.

- По уточненной информации, в результате обстрела Кировского района сегодня по улице Абакумова ранены мужчины 1980 и 1992 годов рождения, - проинформировал мэр.

Напомним, днем ранее Кировский район Донецка также попал под массированный огонь украинских войск. Тогда поступили сведения о ранении 5 местных жителей, в том числе подростка 2010 года рождения.

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