Четверо взрослых и подросток были ранены после обстрела ВСУ в Донецке

Осколками от снарядов повреждены девятнадцать жилых домов. Фото (архив): ДНР онлайн

За прошедшие сутки украинские войска выпустили по территории ДНР 419 боеприпасов. Обстрелы совершались из реактивных систем залпового огня, а также артиллерии калибра 155 и 152 мм. Об этом сообщили в представительстве Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Там уточнили, что под вражеским огнем оказались девять населенных пунктов - Донецк, Гольмовский, Зайцево, Горловка, Спартак, Минеральное, Яковлевка, Ясиноватая и Макеевка.

В столице ДНР под обстрелами были ранены пять человек. В их числе - подросток.

- За прошедшие сутки поступили сведения о ранении 5 гражданских лиц, в том числе подростка 2010 года рождения, в Кировском районе Донецка, - проинформировали в СЦКК.

Сообщается также, что снарядами ВСУ повреждены девятнадцать домов и один объект гражданской инфраструктуры Республики.

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