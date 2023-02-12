Чрезвычайное происшествие произошло в районе одиннадцати часов вечера Фото: Александр ИВАНОВ

Этой ночью в Мариуполе прогремел мощный взрыв. Как сообщают очевидцы, взрывная волна была такой силы, что в домах жителей задрожали окна. Об этом сообщили в Донецком агентстве новостей.

Там уточнили, что по словам мариупольцев, в Ильичевском районе города видели яркую вспышку. Чрезвычайное происшествие произошло в районе одиннадцати часов вечера. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Тес временем на западе Донецка в результате обстрела украинских войск был ранен мирный житель. Об сообщил в своем телеграм-канале глава администрации города Алексей Кулемзин.

Он уточнил, что инцидент был зафиксирован в прифронтовом поселке Александровка, который попал под огонь ВСУ в 19:00. Из населенного пункта Дальнее противник выпустил 6 снарядов натовского образца калибром 155 мм. По улице Школьной пострадал мужчина 1975 года рождения, также получил повреждения его гараж.

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