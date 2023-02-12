В поселке Александровка под Донецком при обстреле ВСУ был ранен мужчина

Инцидент был зафиксирован по улице Школьной Фото: Олег УКЛАДОВ

В результате обстрела украинских войск на западе Донецка был ранен мирный житель. Об сообщил в своем телеграм-канале глава администрации города Алексей Кулемзин.

Он уточнил, что инцидент был зафиксирован в прифронтовом поселке Александровка, который попал под огонь ВСУ в 19:00. Из населенного пункта Дальнее противник выпустил 6 снарядов натовского образца калибром 155 мм.

- По улице Школьной ранен мужчина 1975 года рождения. Получил повреждение его гараж, - проинформировал мэр.

Напомним, ранее сообщалось, что украинские войска продолжают обстреливать пригороды Донецка из натовской артиллерии. Сегодня под удар ВСУ попал поселок Александровка, расположенный в западной части города. В 11:00 со стороны населенного пункта Дальнее в его направлении были выпущены 8 снарядов калибром 155 мм. В результате обстрела в Александровке пострадали два частных дома и гараж. Тот был уничтожен полностью.

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