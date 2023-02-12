В Донецке огнем ВСУ был уничтожен гараж и повреждены два жилых дома

Поселок Александровка расположен в километре от Марьинки, где находятся позиции украинских сил (архивное фото) Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Украинские войска продолжают обстреливать пригороды Донецка из натовской артиллерии. Сегодня под удар ВСУ попал поселок Александровка, расположенный в западной части города. В 11:00 со стороны населенного пункта Дальнее в его направлении были выпущены 8 снарядов калибром 155 мм. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава столичной администрации Алексей Кулемзин со ссылкой на данные СЦКК.

Мэр уточнил, что в результате обстрела в Александровке пострадали два частных дома и гараж. Тот был уничтожен полностью.

- В результате повреждения получили 2 частных дома по улице Шевченко - осколками посечены кровли, стены, двери, остекления окон, хозяйственные постройки. Во дворе одного из домов полностью уничтожен гараж и хозяйственные постройки, - проинформировал Кулемзин.

По данным мэрии, сегодня с самого утра украинские силовики ведут огонь также по Киевскому району города. На данный момент противник выпустил по нему порядка двух десятков снарядов натовского образца.

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