В Донбассе на реке Кальмиус под лед провалился автомобиль – МЧС ДНР

Спасатели регулярно проводят профилактические рейды по водным объектам. Фото: МЧС ДНР
ЧП случилось в Тельмановском районе ДНР 10 февраля.
- Провал под лед легкового автомобиля, в результате чего погиб один человек. Водолазы обследовали участок реки, обнаружили и извлекли на поверхность тело мужчины 1987 г.р., - говорится в сводке спасательного ведомства Республики.
В операции участвовали семь сотрудником МЧС, были привлечены две единицы техники.
По данным пресс-службы Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, пожарные за сутки потушили одиннадцать пожаров. В частности, в Донецке на улице Петровского, возле многоквартирного дома, из-за обстрела загорелась оплетка электрокабеля высоковольтной воздушной линии электропередач. В одном из пожаров пострадал человек. Это произошло в Новоазовске. В гараже на улице Гриценко находился мужчина 1944 года рождения. От госпитализации он отказался.
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