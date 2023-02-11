В Александровке в результате обстрела со стороны ВСУ ранен мирный житель

В поселке на западе Донецка ранен мирный житель Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

В Александровке, что на западе Донецка, в результате обстрела со стороны ВСУ ранен мирный житель. Об этом сегодня сообщил глава администрации города Алексей Кулемзин.

- В результате вчерашнего обстрела поселка городского типа Александровка по улице Школьной получил ранение 45-летний мужчина, - рассказал градоначальник в своем телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что в результате обстрела поселка Александровка в 17.00 повреждения получил один из домов частного сектора по улице Школьной. Осколками посечены крыша, стены, из окон вылетели стекла.

Также сообщалось, что украинские войска обстреляли Мичуринскую колонию в Горловке. По данным Министерства юстиции ДНР, в период времени с 10:45 до 12:00 по охраняемой территории Мичуринской исправительной колонии украинскими войсками было выпущено 6 снарядов. В результате обстрела получили множественные повреждения здания и объекты исправительной колонии.

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