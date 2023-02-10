ВСУ обстреляли пригороды Донецка, сгорел частный дом

С начала суток украинские войска дважды открывали огонь в направлении Донецка Фото: Иван ЖИЛЯК

С начала суток украинские войска дважды открывали огонь в направлении Донецка. Об этом сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.

Там уточнили, что в 00:30 противник выпустил три снаряда по поселку Александровка в Петровском районе города, а в 8:05 под удар попал Куйбышевский район, по которому были выпущены пять снарядов. Сообщается, что ВСУ применили орудия калибра 155 мм. В результате ночного обстрела в пгт Александровка полностью сгорел частный жилой дом по улице Шевченко.

За прошедшие сутки СЦКК ДНР сообщил о 30 фактах ведения огня со стороны украинских войск, которыми были выпущены в общей сложности 164 снаряда из РСЗО, ствольной артиллерии и минометов. Под вражеским огнем оказались Донецк, Макеевка, Горловка, Гольмовский, Майорск, Зайцево, Новобахмутовка и Широкая Балка.

Под обстрелами были ранены двое людей.

- За прошедшие сутки поступили сведения о ранении двух гражданских лиц в Кировском районе Макеевки, - заявили наблюдатели.

Сообщается также, что обстрелами в Республике были повреждены 7 домостроений.

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