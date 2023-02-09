ВСУ открыли огонь по Макеевке из 155-мм орудий, ранены две женщины

Пострадали мирные жительницы 1997 и 1959 годов рождения Фото: Олег УКЛАДОВ

В Макеевке в результате обстрела украинских войск пострадали две мирные жительницы. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Там уточнили, что инцидент был зафиксирован в Кировском районе города.

- По оперативным линиям СЦКК ДНР за 9 февраля поступила информация о жертвах среди гражданских лиц в городах Республики: по улице Ломоносова, 17 ранена женщина 1997 года рождения, по улице Ломоносова, 53 ранена женщина 1959 года рождения, - проинформировали наблюдатели.

Сообщается также, что в результате обстрела получили повреждения частные жилые дома на улицах Ляпидевского, Рудничной и Ломоносова.

По данным СЦКК, противник вел огонь по Макеевке из 155-мм орудий со стороны населенного пункта Ласточкино.

Тем временем над Донецком сбили еще четыре ракеты HIMARS, выпущенные со стороны ВСУ. Боеприпасы удалось обезвредить благодаря оперативной работе сил ПВО.

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