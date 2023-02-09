В небе над Донецком сбили еще четыре ракеты HIMARS, выпущенные со стороны ВСУ

В центре города прозвучали четыре очень громких взрыва - ракеты были уничтожены на подлете. Фото: ТГ/Руденко

Благодаря работе сил противовоздушной обороны в небе над Донецком были сбиты 4 ракеты, выпущенные украинскими войсками из реактивной системы залпового огня «HIMARS» производства США. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава администрации города Алексей Кулемзин со ссылкой на телеграм-канал одного из донецких репортеров.

- Ребята ПВОшники спасибо! Четыре ракеты HIMARS сбиты только что над Донецком, - говорится в сообщении.

Напомним, ранее в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщали, что украинские войска выпустили во вторник вечером 4 ракеты из РСЗО HIMARS по тыловым районам Донецка - Буденовскому и Калининскому районам. В 23.30 все выпущенные боеприпасы были также сбиты на подлете к городу благодаря работе российского ПВО.

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