Мариупольскому университету присвоят имя Архипа Куинджи

Освобожденный город возвращается к мирной жизни. Фото: ДАн

Мариупольскому государственному университету присвоят имя великого русского художника и уроженца Донбасса Архипа Ивановича Куинджи. Этот шаг поможет отличить мариупольский вуз от других университетов с сокращением МГУ. Об этом сообщила ректор вуза Лариса Сиволап.

— Эта инициатива действительно есть (о присвоении МГУ имени Архипа Куинджи), и министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков ее поддержал, — рассказала ректор.

Лариса Сиволап добавила, что такой шаг будет данью памяти русскому художнику.

Мариупольский государственный университет был основан в 1991 году как гуманитарный колледж — филиал Донецкого национального университета, а позже, в 1993 году, был преобразован в университет. Во время освобождения Мариуполя корпуса вуза серьезно пострадали.

Тем временем стало известно, что в мариупольский зоопарк вновь завезут животных. В питомнике появится гепарды, верблюды, ламы, страусы и обезьяны.

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