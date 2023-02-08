Сахалинская область восстановит в Шахтерске 30 объектов в 2023 году

Виталий Хоценко и губернатор Сахалинской области осмотрели здание школы искусств в Шахтерске, которую планируют восстановить. Фото: Хоценко/ТГ

Сахалинская область планирует восстановить в Шахтерске еще 30 объектов в 2023 году. Среди них — Шахтерская школа искусств и Центр первичной медико-санитарной помощи. Запланировано также и обновление части автопарка города. Об этом рассказал Председатель Правительства ДНР Виталий Хоценко.

— Благодаря строителям из Сахалинской области в Шахтерске уже восстановлено более 100 объектов. В планах на этот год восстановить еще более 30 объектов, в том числе школы, детские сады и автомобильные дороги. Также Сахалин планирует и дальше помогать городу в части обновления автопарка коммунальной техники и организации отдыха для наших детей, — отметил Виталий Хоценко.

Председатель добавил, что благодаря региону-шефу в Шахтерске налажена система записи на прием к врачу через единый номер 1500. Этот опыт власти Республики планируют внедрять и в других городах ДНР.

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