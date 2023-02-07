Жителям Донбасса будут доплачивать, если их российская пенсия окажется ниже республиканской

Жителей ДНР в ближайшее время ожидает переход на российские стандарты в пенсионном и социальном обеспечении. Фото: МЧС ДНР

Федеральные власти сделали важный шаг к интеграции социальных прав жителей Донбасса в систему социальной защиты РФ. Государственная Дума приняла в первом чтении проекты базовых законов об особенностях пенсионного и социального обеспечения в ЛНР, ДНР. И хотя это еще не законы, но документы дают определенное представление о порядке и сроках перехода на российские стандарты.

В пояснительных материалах к законопроектам говорится, что одной из инициатив предлагается с 1 марта 2023 года выплачивать в новых регионах пенсии и дополнительное социальное обеспечение в соответствии с законодательством РФ. Документы определяют порядок исчисления трудового стажа при установлении страховой пенсии в соответствии с законодательством РФ, особенности исчисления размера страховой пенсии, установления дополнительного соцобеспечения, регистрации в системе индивидуального учета и представления соответствующих сведений.

С 1 марта размеры пенсий и ежемесячных пенсионных выплат в новых регионах будут пересчитаны. При первичном обращении они будут устанавливаться и выплачиваться согласно российскому законодательству. При этом депутаты отреагировали и на переживания пенсионеров Донбасса, которые опасаются, что российские пенсии у них окажутся ниже республиканских.

В случае, если после перерасчета выплата не достигнет предыдущего размера, то к пенсии установят доплату. Она будет определяться как разница между размером старой и новой выплаты. Перерасчет должен коснуться около 1,73 млн человек.

Устанавливается также право льготных категорий жителей Донбасса на ежемесячную денежную выплату и набор социальных услуг. Предлагается сохранить прежний размер выплат, установленных на этих территориях, если они окажутся выше, чем по российскому законодательству. Меры социальной поддержки, которые планируют ввести в новых регионах РФ с марта 2023 года, охватят период с января этого года.

Пока не ясно, сохранят ли свои права все нынешние льготники ДНР и ЛНР. Ведь их список, а также размеры льгот могут отличаться. Пока известно, что согласно законопроектам, право на льготы получат в том числе лица, признанные пострадавшими от политических репрессий, радиационного воздействия, принимавшие участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Граждан, имеющих статус почетного донора Украины, предлагается приравнять к лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России».

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