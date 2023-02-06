Как в ДНР в наступившем году изменится мобильная связь

Жители ДНР смогут пользоваться своим номером оператора «Феникс» при выезде в другие регионы России Фото: Михаил ФРОЛОВ

В наступившем году в ДНР ожидаются большие перемены в предоставлении услуг мобильной связи. В Правительстве и Министерстве связи Республики рассказали, как будут решать вопросы повышения качества связи и скорости мобильного интернета у республиканского оператора «Феникс». И стоит ли жителям ожидать прихода российских операторов.

В минувшем году территория покрытия мобильной связи в ДНР значительно выросла за счет освобожденных городов и сел. На деоккупированной территории установили 300 базовых станций. И их количество продолжает расти. А всего в Республике на данный момент насчитывается около 1700 базовых станций.

- Сейчас на 70% освобожденных территорий работает связь стандарта 2G. У абонентов есть возможность принимать и совершать звонки, получать и отправлять короткие сообщения SMS. Почти половина таких территорий покрыты связью стандарта 4G, что обеспечивает доступ к высокоскоростному мобильному интернету, - рассказал замдиректора республиканского оператора связи (РОС) Владислав Трунов.

Он отметил, что количество абонентов за год выросло на четверть.

ПРИЧИНЫ ВОЗНИКШИХ ПРОБЛЕМ

Активное продвижение «Феникса» на освобожденных территориях привело к… ухудшению мобильной связи и интернета в Донецке, Макеевке, Горловке, других городах и поселках.

- Какие только ругательные слова не слетают с языка, когда регулярно слышишь от оператора, что абонент все доступа, - говорит дончанин Андрей Ефремов. – А «сверхскоростной» мобильный 4G не дотягивает даже до стандарта 3G. Только даром плачу за пять «гигов» в месяц. Даже на один не набегает.

В Правительстве ДНР признают возникшую проблему.

- Многие жалуются на качество связи и интернета. Мы анализировали причины, их несколько, - объяснил заместитель председателя Правительства Республики Владимир Ежиков. - У нас очень сильно выросла абонентская база после начала спецоперации, расширения территорий. Взять Мариуполь. В восстановлении задействовано много строительных организаций, многие вахтовым методом работают. Военный контингент пользуется местной мобильной связью. Поэтому мы получили существенный прирост абонентской базы и, как следствие, нагрузку на сеть.

К тому же регулярно происходят перебои с электроэнергией, которые чаще всего возникают вследствие украинских обстрелов. Сигналы абонентов перенаправляются на ближайшие станции, из-за чего возрастает нагрузка.

Еще причина сбоев - регулярное повреждение оборудования при обстрелах. Для украинских артиллеристов объекты сотовой связи — приоритетные цели.

Что намерены сделать власти для уменьшения количества недовольных связью? В нынешнем году запланировано строительство и переоснащение порядка 280 базовых станций. Также ведется работа по модернизации и повышению мощности ядра. Это централизованная часть сети, обеспечивающая предоставление и координацию основных сервисов.

- Нужно обновить оборудование и заложить определенный потенциал для расширения сети. Это позволит более качественно предоставлять мобильные интернет-услуги, и качество связи повысится, — сказал Ежиков.

Будет проведен аудит, чтобы установить места, где необходимо разместить дополнительные базовые станции. Проверят нагрузку на действующие станции и целесообразность их переоснащения. Работы займут полгода после подписания договоров с исполнителями.

ПОЯВЯТСЯ ЕЩЕ ДВА ОПЕРАТОРА

Председатель Правительства ДНР Виталий Хоценко отметил, что запрос от населения на улучшение качества связи в Республике очень высок. Поэтому премьер-министр вместе со своим заместителем Владимиром Ежиковым приняли участие в совещании с замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Дмитрием Кимом.

- Обсудили планы о вводе новых операторов мобильной связи в ДНР. До конца года ожидаем их появления, - сообщил Хоценко.

Заявки от этих операторов уже поступили. Сейчас ведется работа по выделению части частотного диапазона местной сети для работы новых операторов.

- Мы приняли решение, что будет три лота частот, то есть ресурс ограниченный. Будет три участника, - заявил замминистра РФ Дмитрий Ким. - Сейчас в ДНР работает «Феникс». Мы полагаем, что «МирТелеком» и «+7Телеком», которые работают в Херсонской и Запорожской областях, смогут оказывать услуги связи в ДНР. Собственно, мы ждем еще предложений от участников, предварительно они поступают, но рассмотрим непосредственно на комиссии. ГКРЧ выдаст частотный ресурс без взимания первичной платы. При этом у нас будут жесткие требования по тому, какое количество базовых станций, какое покрытие по годам оператор должен развернуть.

Тем временем, стало известно, что в будущем жители ДНР смогут воспользоваться связью «Феникс» на территории других регионов России. Правда, услуга будет предоставляться в роуминге. Об этом сообщил первый замминистра связи ДНР Руслан Лебедев.

- «Феникс» будет работать в роуминге, у оператора нет собственных вышек в других регионах. Для этого представителям компании нужно договориться с другими российскими операторами связи. Жители ДНР смогут не покупать карты других регионов, а пользоваться своим номером при выезде из ДНР, - отметил Лебедев.

Напомним, что с конца прошлого года в Республике появилась связь «Теле2», «Билайн», «Мегафон» и МТС. Четыре ведущих российских оператора работают в роуминге.

Жителей ДНР в последнее время удивляет и возмущает качество связи оператора «Феникс», но оказывается это всего лишь проблема расширения территории

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