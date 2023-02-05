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Общество5 февраля 2023 18:53

«Волонтер Победы» из Донецка Анастасия Литвинова предложила Президенту создать тематические маршруты по местам боевой славы

Путин пообещал активистке посодействовать реализации этого плана
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Для Анастасии Литвиновой важно сохранить память о предках, которые спасли мир от нацизма. Фото: Личный архив

Для Анастасии Литвиновой важно сохранить память о предках, которые спасли мир от нацизма. Фото: Личный архив

«Волонтер Победы» из Донецка Анастасия Литвинова во время встречи Президента России Владимира Путина с представителями общественных патриотических и молодежных организаций в Волгограде 2 февраля, рассказала о своем дедушке Петре Андреевиче. Петр Литвинов 80 лет назад внес свой вклад в разгром немецко-фашистских войск в Сталинградской битве.

Анастасия рассказала руководителю государства, что ее дедушка также штурмовал Саур-Могилу, прошел Днепр, Севастополь, освобождал Польшу. В ее семье передаются истории и традиции из поколения в поколение. Для девушки важно сохранить память о предках, которые спасли мир от нацизма. Кстати, это и определило выбор Насти стать в свободное от работы время «Волонтером Победы».

Для Анастасии Литвиновой важно сохранить память о предках, которые спасли мир от нацизма. Фото: Личный архив

Для Анастасии Литвиновой важно сохранить память о предках, которые спасли мир от нацизма. Фото: Личный архив

«НЕПЕРЕДАВАЕМО, ДО МУРАШЕК»

Осенью девушка была на открытии мемориального комплекса «Саур-Могила», как 55 лет назад был на открытии ее дедушка. Тогда восстановленный мемориал тронул ее до слез. В Волгограде Настю также переполняли эмоции.

- Побывать в местах, где воевали твои предки, непередаваемо, до мурашек, потому что историю по учебникам не прочувствуешь, - сказала она Владимиру Путину, предложив создать тематические исторические маршруты - школьные, семейные - по пути продвижения боевых подразделений, по городам-героям, по городам трудовой доблести и включить их в программу развития внутреннего туризма.

ОБЪЕДИНИТЬ МОЛОДЕЖЬ!

Анастасия Литвинова приехала в Волгоград на слет таких же неравнодушных ребят - «Волонтеров Победы» - внуков и правнуков участников Сталинградской битвы. Она также предложила Президенту сделать подобные слеты доброй традицией.

Встреча с Президентом России в музее-панораме «Сталинградская битва».

Встреча с Президентом России в музее-панораме «Сталинградская битва».

- Владимир Владимирович, осенью Вы поручили заняться планом подготовки к празднованию 80-летия полного освобождения Ленинграда от нацистской блокады, - обратилась девушка к главе государства. - Предлагаю провести такой же слет внуков и правнуков участников, но уже битвы за Ленинград, и тоже включить его в план мероприятий. Мне кажется, такой формат позволит объединить молодежь на базе общих интересов, общей истории, предков, которые воевали в Великой Отечественной войне.

Владимир Владимирович, поддержав инициативы «Волонтера Победы» из Донецка, пообещал всячески посодействовать реализации этих планов.

- Это обязательно нужно сделать, с Правительством мы обязательно поговорим, - сказал глава государства.

В музее-панораме «Сталинградская битва». Личный архив

В музее-панораме «Сталинградская битва». Личный архив

Отметим, что Анастасия Литвинова - аспирант кафедры онкологии и радиологии имени академика Григория Васильевича Бондаря Донецкого национального медицинского университета имени М. Горького.

Врач-онколог. Молодой специалист. Пишет диссертацию на тему лечения опухолей головного мозга.

Настя – представитель Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы».

- «Волонтеры Победы» - большая семья, которая помогает, трепетно относится к каждому и дает развиваться, - говорит активистка.

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