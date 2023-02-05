«Волонтер Победы» из Донецка Анастасия Литвинова предложила Президенту создать тематические маршруты по местам боевой славы

Для Анастасии Литвиновой важно сохранить память о предках, которые спасли мир от нацизма. Фото: Личный архив

«Волонтер Победы» из Донецка Анастасия Литвинова во время встречи Президента России Владимира Путина с представителями общественных патриотических и молодежных организаций в Волгограде 2 февраля, рассказала о своем дедушке Петре Андреевиче. Петр Литвинов 80 лет назад внес свой вклад в разгром немецко-фашистских войск в Сталинградской битве.

Анастасия рассказала руководителю государства, что ее дедушка также штурмовал Саур-Могилу, прошел Днепр, Севастополь, освобождал Польшу. В ее семье передаются истории и традиции из поколения в поколение. Для девушки важно сохранить память о предках, которые спасли мир от нацизма. Кстати, это и определило выбор Насти стать в свободное от работы время «Волонтером Победы».

Для Анастасии Литвиновой важно сохранить память о предках, которые спасли мир от нацизма. Фото: Личный архив

«НЕПЕРЕДАВАЕМО, ДО МУРАШЕК»

Осенью девушка была на открытии мемориального комплекса «Саур-Могила», как 55 лет назад был на открытии ее дедушка. Тогда восстановленный мемориал тронул ее до слез. В Волгограде Настю также переполняли эмоции.

- Побывать в местах, где воевали твои предки, непередаваемо, до мурашек, потому что историю по учебникам не прочувствуешь, - сказала она Владимиру Путину, предложив создать тематические исторические маршруты - школьные, семейные - по пути продвижения боевых подразделений, по городам-героям, по городам трудовой доблести и включить их в программу развития внутреннего туризма.

ОБЪЕДИНИТЬ МОЛОДЕЖЬ!

Анастасия Литвинова приехала в Волгоград на слет таких же неравнодушных ребят - «Волонтеров Победы» - внуков и правнуков участников Сталинградской битвы. Она также предложила Президенту сделать подобные слеты доброй традицией.

Встреча с Президентом России в музее-панораме «Сталинградская битва».

- Владимир Владимирович, осенью Вы поручили заняться планом подготовки к празднованию 80-летия полного освобождения Ленинграда от нацистской блокады, - обратилась девушка к главе государства. - Предлагаю провести такой же слет внуков и правнуков участников, но уже битвы за Ленинград, и тоже включить его в план мероприятий. Мне кажется, такой формат позволит объединить молодежь на базе общих интересов, общей истории, предков, которые воевали в Великой Отечественной войне.

Владимир Владимирович, поддержав инициативы «Волонтера Победы» из Донецка, пообещал всячески посодействовать реализации этих планов.

- Это обязательно нужно сделать, с Правительством мы обязательно поговорим, - сказал глава государства.

В музее-панораме «Сталинградская битва». Личный архив

Отметим, что Анастасия Литвинова - аспирант кафедры онкологии и радиологии имени академика Григория Васильевича Бондаря Донецкого национального медицинского университета имени М. Горького.

Врач-онколог. Молодой специалист. Пишет диссертацию на тему лечения опухолей головного мозга.

Настя – представитель Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы».

- «Волонтеры Победы» - большая семья, которая помогает, трепетно относится к каждому и дает развиваться, - говорит активистка.

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