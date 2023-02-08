За сутки украинские боевики ранили в ДНР шесть мирных жителей, в том числе подростка

Под огнем украинских боевиков вновь оказались жилые кварталы городов Республики (архивное фото). Фото: СЦК ДНР

За сутки украинские боевики обстреляли девять населенных пунктов Республики, использовав артиллерию 152 и 155 мм, а также реактивные системы залпового огня «Himars» и БМ-27 «Ураган». В результате обстрелов ранения получили шесть мирных жителей Республики. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центе контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— Повреждены 3 домостроения в Петровском и Кировском районах Донецка, а также 4 объекта гражданской инфраструктуры. На горловском направлении было зафиксировано 7 обстрелов из артиллерии 155 и 152 мм, минометов 120 и 82 мм. На ясиноватском — 3 обстрела из РСЗО, артиллерии 155 мм, — подчеркнули в ведомстве.

Напомним, что за предыдущие сутки было зафиксировано 18 обстрелов. Около полуночи по тыловым районами Донецка было выпущено 4 ракеты из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Обстрел велся с позиций ВФУ, расположенных в Константиновке.

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