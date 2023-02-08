Украинская армия нанесла удар ракетами HIMARS по тыловым районам Донецка

Соцсети стали выкладывать фото взрывов в воздухе от действий средств ПВО. Фото: Скриншот видео ЧП Донецк

Около полуночи жители Донецка и Макеевки содрогнулись от мощных взрывов. По словам жителей, в домах дрожали стекла и полы, со шкафов падали вещи. Соцсети стали выкладывать фото взрывов в воздухе от действий средств противоракетной обороны. Люди гадали, куда были прилеты.

Спустя время в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщили, что в 23:26 из района Константиновки по Буденновскому и Калининскому районам Донецка было выпущено 4 ракеты из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.

Информации о разрушениях и пострадавших пока не поступало. Будем надеяться, что силы ПВО сработали успешно.

Впрочем, расслабляться рано. В соцсетях сообщают о новых стартах с украинской стороны. Фиксируются мощные прилеты в Киевском и Куйбышевском районах Донецка.

Ранее ВСУ нанесли артудар по Червоногвардейскому району Макеевки. В результате был перебит газопровод высокого давления. Пламя видели на много километров вокруг. Сотрудникам МЧС удалось локализовать пожар.

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