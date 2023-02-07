В Кировском районе Донецка от артобстрела ВСУ получили ранения пять мирных жителей

Последствия обстрела на Семашко. Фото: Скриншот видео ТГ/АГС Сводка

Сегодня, 7 февраля, днем украинские боевики нанесли артиллерийский удар по району остановки на Семашко в Кировском районе Донецка. По предварительной информации ранено пять мирных жителей. Об этом сообщил глава администрации Донецка Алексей Кулемзин

- По предварительной информации, в результате обстрела Кировского района получили ранения 5 человек. Данные уточняются, - написал в своем телеграм-канале мэр столицы.

По данным представительства ДНР в СЦЦК, вооруженные формирования Украины выпустили четыре снаряда НАТОвского калибра 155 миллиметров.

Ранее сообщалось, что сегодня мирный житель подорвался на ПФМ-1 «Лепесток», сброшенной украинскими боевиками в Кировском районе Донецка.

Напомним, что за минувший день от обстрелов ВСУ в ДНР погиб один мирный житель, еще двое получили ранения.

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