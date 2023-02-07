В Первомайске ВСУ обстрелом ракетами HIMARS повредили производственные мощности предприятия

Первомайск постоянно обстреливается ВСУ. Фото: Архив СЦКК ЛНР

Производственные мощности одного из промышленных предприятий, а также асфальтобетонное покрытие подъездной дороги к нему получили повреждения в результате обстрела Первомайска со стороны киевских силовиков. Об этом сообщил глава администрации города Сергей Колягин.

По данным представительства ЛНР в СЦКК, ВСУ в 07:42 обстреляли Первомайск из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS производства США, выпустив по городу четыре ракеты.

- По уточненной информации, в результате сегодняшнего обстрела со стороны вооруженных формирований Украины ракетами из РСЗО HIMARS в очередной раз были повреждены производственные мощности одного из промышленных предприятий города, а также асфальтобетонное покрытие подъездной дороги к нему, - написал градоначальник в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что, к счастью, жертв и пострадавших среди мирного населения нет.

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