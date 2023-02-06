Представительство Федерального подросткового центра появится в ЛНР

Детский омбудсмен РФ Мария Львова-Белова (слева) на встрече в Луганске с Леонидом Пасечником. Фото: АГ ЛНР

Работа представительства Федерального подросткового центра, ориентированного в том числе на трудных подростков, будет организована на территории ЛНР. Об этом сообщила Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова на встрече в Луганске с врио Главы Республики Леонидом Пасечником.

- Мы сейчас открыли Федеральный подростковый центр по развитию программ социализации подростков при Министерстве просвещения. Мы заложили уже деньги на представительства в регионах для того, чтобы мы занимались с подростками, трудными подростками на ваших территориях, чтобы формировали вот эту инфраструктуру помощи. И сейчас мы заводим восемь человек в штат вам. Мы это оплачиваем, они будут прикреплены к федеральному центру, – сказала уполномоченный.

Она уточнила, что работать в центре будут специалисты из ЛНР. Для организации деятельности учреждения необходимо предоставить помещение.

- Подростковый центр, куда ребята могут прийти пообщаться с наставниками, со взрослыми, которые могут помочь в трудных ситуациях, начиная от того, что психологическую помощь оказать, до занятости, до досуга, который безопасный, который у нас, у взрослых, не вызывает опасения, – пояснила омбудсмен.

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