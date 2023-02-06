В ДНР появятся представительства Федерального подросткового центра

Денис Пушилин провел рабочую встречу с детским омбудсменом РФ Марией Львовой-Беловой. Фото: АГ ДНР

Врио Главы ДНР Денис Пушилин провел рабочую встречу с Уполномоченным при Президенте Российской Федерации по правам ребенка Марией Львовой-Беловой. Они обсудили ряд проектов в сфере защиты детей-сирот и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

- Мы в прошлый раз с вами обсуждали по поводу учреждений там, где необходимо вмешательство, где-то ремонт. У вас была возможность проехать сейчас, посмотреть все своими глазами. Хотел бы понять, где и на какой стадии мы сейчас находимся, где нужно мне на региональном уровне помочь, посодействовать. Потому что у нас с вами цели абсолютно совпадают – детям нужна поддержка, семьям с детьми нужно особое внимание, и демографическую ситуацию в целом нужно улучшать, – сказал Денис Пушилин.

Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребенка предложила обсудить проект «Дети Донбасса в семьях» и поблагодарила Дениса Пушилина за поддержку. Она отметила, что в этот визит будут отработаны подходы, которые обсуждались ранее: поддержка кровных семей, устройство в приемные семьи, реорганизация учреждений.

- Я очень надеюсь, что к концу следующего года процент детей-сирот и учреждений должен существенно снизиться, – отметила детский омбудсмен.

Она рассказала главе региона о новом проекте «Счастливое детство». В его рамках в Шахтерский детский дом была доставлена гуманитарная помощь: оборудование, техника, денежный сертификат на работы.

- Еще один вопрос. Федеральный подростковый центр, занимающийся развитием программ социализации подростков и созданный по поручению Президента, открывает сейчас свои представительства на новых территориях. Мы выделяем команду из восьми человек, которая будет заниматься трудными подростками, обучением специалистов, запускать разные программы. Мы полностью обеспечим их техническими средствами, финансированием, – рассказала Мария Львова-Белова и обратилась к Денису Пушилину с просьбой помочь в обеспечении этой организации помещениями в Мариуполе и Харцызске.

Врио Главы ДНР поддержал инициативу детского омбудсмена.

- Все проработаем по помещениям. Не переживайте, подберем наилучший вариант, исходя из безопасности и удобства. В этом плане будем работать и помогать. А в целом большая работа уже делается. Скажу так: у нас столько внимания деткам, особенно которые в непростых условиях, не уделялось. Все меняется, меняется в лучшую сторону, – констатировал Денис Пушилин.

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