Глава ДНР заявил, что ВСУ начали минировать дома в Артемовске на случай отступления

Группировка войск РФ проводит операцию по охвату Артемовска с севера и юга. Фото: НМ ДНР

Украинские боевики минируют многоэтажки в Артемовске, готовясь к возможному отступлению. Об этом сегодня заявил врио Главы ДНР Денис Пушилин.

- На Угледарском направлении положение противника существенно ухудшилось в результате чего Киев был вынужден перебрасывать часть резервов, которые планировалось отправлять на Артемовский участок фронта. Тем не менее, сейчас можем говорить, что здесь противник уже минирует многоэтажки на случай, если ему придется отступать, — заявил Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

Артемовск — крупный райцентр и укрепрайон ВСУ к северу от Горловки. Оккупирован с 2014 года. До войны в городе развивалось машиностроение, металлургия и строительная отрасль, там же находится Артемовский завод шампанских вин — один из крупнейших в Восточной Европе.

Ожесточенные бои за город идут уже несколько месяцев и сопровождаются многотысячными потерями в рядах украинской армии. Сейчас группировка войск РФ проводит операцию по охвату Артемовска с севера и юга.

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