Донецкие артистки Наталья Качура и Маргарита Лисовина удостоены премии «Золотой граммофон»

Дончанки Наталья Качура и Маргарита Лисовина удостоены премии «Золотой граммофон». Фото: скриншот с видео

Заслуженные артистки ДНР Наталья Качура и Маргарита Лисовина удостоены российской музыкальной премии «Золотой граммофон». Об этом ДАН сообщили в пресс-службе Донецкого государственного академического музыкально-драматического театра им. М. М. Бровуна, где работают исполнительницы.

- Артистки Донецкого государственного академического музыкально-драматического театра им. М. М. Бровуна Наталья Качура и Маргарита Лисовина с песней «Донбасс за нами» удостоены премии «Золотой граммофон», - рассказали в пресс-службе.

«Донбасс за нами» — песня, получившая известность в качестве неофициального гимна Донбасса в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в других регионах России. Премьера песни состоялась 9 сентября 2020 года. Автор слов – Владимир Скобцов, композитор – Михаил Хохлов.

«Золотой граммофон» - одна из самых главных церемоний музыкальных наград России. Учреждена радиостанцией «Русское радио» и проводится ежегодно с 1996 года. Концерт и церемония награждения прошли сегодня в санкт-петербургском Ледовом дворце.

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