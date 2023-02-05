Обстрел со стороны ВСУ Кременной: ранены семь мирных жителей

В Кременной ранены семь мирных жителей Фото: Иван ЖИЛЯК

Семь мирных жителей ранены в результате обстрела Кременной (ЛНР) со стороны ВСУ, девять домов повреждены. Об этом сегодня сообщило представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

- Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 13.15 по Кременной с применением артиллерийского орудия НАТОвского 155-го калибра (четыре снаряда), - говорится в сообщении СЦКК.

Напомним: за прошедшие сутки украинские войска обстреляли территорию Республики один раз. Под прицельный огонь попал город Сватово, по которому был нанесен удар из американской реактивной установки HIMARS (три ракеты). По данным СЦКК, в результате нанесенного удара в Сватово было разрушено здание швейной фабрики.

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