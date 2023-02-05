ВСУ ракетным ударом разрушили здание швейной фабрики в ЛНР

Со стороны украинских войск был произведен один обстрел по населенному пункту Сватово из РСЗО HIMARS (три ракеты). Фото: УНМ ЛНР

За прошедшие сутки украинские войска обстреляли территорию Луганской Народной Республики один раз. Об этом сообщили ее представители в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Наблюдатели уточнили, что под прицельный огонь противника попал город Сватово, по которому был нанесен удар из американской реактивной установки.

- Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован один обстрел по населенному пункту Сватово с применением РСЗО HIMARS (три ракеты), - проинформировали в представительстве.

По данным СЦКК, в результате нанесенного удара в Сватово было разрушено здание швейной фабрики. Кроме того, обстрелом уничтожен гараж.

Напомним, ранее сообщалось, что ВСУ обстрелом из HIMARS повредили школу и Дом культуры в Новопсковском районе ЛНР. Пострадали также отделение почтовой связи и 10 жилых домов.

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