ВСУ обстрелом из HIMARS повредили школу и Дом культуры в Новопсковском районе ЛНР

Последствия обстрела вооруженными формированиями Украины села Булавиновка. Фото: СЦКК ЛНР

За прошедшие сутки украинские войска обстреляли территорию Луганской Народной Республики один раз. Об этом сообщили ее представители в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Там уточнили, что под прицельный огонь киевских силовиков попало село Булавиновка Новопсковского района. Против него применили американскую систему залпового огня. По населенному пункту были выпущены четыре ракеты.

- Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован один обстрел по населенному пункту Булавиновка с применением РСЗО HIMARS (четыре ракеты), - проинформировали наблюдатели.

Сообщается, что в результате обстрела в селе были повреждены школа, Дом культуры, отделение почты, а также 10 жилых домов.

Отметим, что сегодня ночью под ракетный удар украинских войск вновь попал город Сватово. По данным СЦКК, обстрел населенного пункта произошел в 01:50. Противник выпустил по городу три ракеты HIMARS. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

Читайте также

В ЛНР за сутки от американских ракет HIMARS погибли трое жителей, повреждены десятки домов

По Стаханову и Кременной было выпущено девять ракет (подробнее)