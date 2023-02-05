В ДНР прошло учредительное собрание отделения Всемирного русского народного собора

В Республике прошло учредительное собрание отделения Всемирного русского народного собора. Фото: Телеграм руководителя ДНР Дениса Пушилина

В Донецкой Народной Республике прошло учредительное собрание отделения Всемирного русского народного собора.

- В октябре прошлого года на XXIV Всемирном русском народном соборе мы просили Святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла благословить создание регионального отделения международной общественной организации «Всемирный русский народный собор» в Донецкой Народной Республике. И вот у нас состоялось учредительное собрание. В нем принял участие заместитель руководителя данной организации Константин Малофеев, - в своем телеграм-канале сообщил врио Главы ДНР Денис Пушилин.

Соборность как духовное единение составляет суть русских людей. Это исконная составляющая православного мировоззрения.

- Мы видим единый порыв всей России освободить и восстановить Донбасс. Мы видим, как плечом к плечу на передовой стоят защитники со всей необъятной России и не щадя себя защищают нашу Русскую землю. Только благодаря единству и сплоченности наших людей Донбасс выстоял и вернулся домой, - добавил Денис Пушилин.

Отметим, что в этом году исполнится 30 лет со дня основания Всемирного русского народного собора.

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