В ЛНР сообщили о полном освобождении поселка Белогоровка под Лисичанском

Поселок перешел под контроль ВС РФ 2 февраля. Фото:и УНМ ЛНР

Российские войска освободили поселок городского типа Белогоровка в ЛНР. Этот населенный пункт расположен вблизи Лисичанска. Об этом сообщил исполняющий обязанности главы администрации города Андрей Скорый.

Он уточнил, что поселок перешел под контроль ВС РФ еще 2 февраля.

- Вчера Лисичанск освободил свою территорию благодаря нашим российским войскам. Белогоровка уже наша, оттуда уже местных жителей привезли сюда, люди плакали. Спасибо военным, спасибо за их ратный труд, - заявил он.

Тем временем в ДНР ранее сообщили, что Артемовск находится в оперативном окружении, войска РФ смыкают кольцо за городом. В ближайшее время будет установлен контроль над трассой Часов Яр - Артемовск. После взятия трассы украинские военные не смогут снабжать своих бойцов оружием и медикаментами.

По словам врио Главы ДНР Дениса Пушилина, освобождение города нанесет ощутимый урон Киеву в плане удержания позиций в ДНР.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

Читайте также

В зону влияния и ответственности Шахтерска временно включены три села

Соответствующий указ опубликован на сайте врио Главы ДНР (подробнее)