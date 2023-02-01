Артемовск находится в оперативном окружении, войска РФ смыкают кольцо за городом

Российские войска ведут интенсивное наступление под Артемовском. Фото: Архив НМ ДНР

Сегодня, 1 февраля помощник врио Главы ДНР Ян Гагин сообщил в эфире «Россия 24», что Артемовск (Бахмут) находится в оперативном окружении, российские силы смыкают кольцо вокруг города.

- Артемовск сейчас находится в оперативном окружении, он ежедневно, ежечасно проваливается в это окружение. Наши силы смыкают кольцо за городом. Сейчас ведутся бои за контроль трассы Часов Яр — Артёмовск, — сказал Гагин.

Накануне он заявил, что в ближайшее время будет установлен контроль над трассой Часов Яр — Артёмовск. После взятия трассы украинские военные не смогут снабжать своих бойцов оружием и медикаментами.

По словам врио Главы ДНР Дениса Пушилина, освобождение Бахмута нанесёт ощутимый урон Киеву в плане удержания позиций в ДНР.

Также сегодня полковник полиции ЛНР Виталий Киселев рассказал, что российские военные практически обошли с трех сторон город Артемовск.

- Артемовск практически «обняли» с трех сторон, идет интенсивное выбивание противника, — заявил он в эфире телеканала «Соловьев Live».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал тяжелым положение ВСУ на артемовском направлении.

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