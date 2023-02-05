Гепарды, верблюды, ламы, страусы и обезьяны: В мариупольский зоопарк завезут новых питомцев

За неполный год в зоопарке Мариуполя в семействах львов и тигров произошло пополнение. Фото: ДАН

В Мариупольский зоопарк завезут новых животных взамен погибших. Об этом сообщила директор зоопарка Савелия Вашура.

Во время прошлогодних боев не все животные уцелели. Погибли гепард, пять верблюдов, три ламы, пять страусов и столько же обезьян. Большая часть питомцев, в том числе около семидесяти крупных, уцелела.

Для новых животных уже начали строить восемь вольеров. Более просторных, как положено по российским нормам.

За неполный год в зоопарке Мариуполя в семействах львов и тигров произошло пополнение. Часть детенышей отправились в зоопарки села Придорожное под Донецком, Санкт-Петербурга и Крыма. Новые дома обрели также взрослые особи, в частности львы и медведи. Недавно у четы медведей также появилось потомство.

- Сейчас нам много помогают из России - Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург, в том числе предприниматели. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов помогает. Живем, мы привыкли к трудностям, - цитирует Савелию Вашуру Донецкое агентство новостей.

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