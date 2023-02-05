При разборе завалов разрушенного обстрелом многоэтажного дома в Донецке обнаружили погибшую женщину

В Донецке после обстрела ВСУ в одной из многоэтажек по улице Артема обрушились перекрытия. Фото: МЧС ДНР

Продолжает поступать информация о жертвах вчерашнего обстрела Киевского района Донецка. Стало известно о еще одном погибшем человеке, обнаруженном под завалами частично обрушившегося дома по улице Артема. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава администрации города Алексей Кулемзин.

- При разборе завалов многоквартирного жилого дома по улице Артема обнаружена погибшая женщина 1993 года рождения, - проинформировал мэр.

Напомним, ранее градоначальник сообщил, что по предварительным данным, под завалами дома, образовавшимися в результате ракетного удара по Киевскому району Донецка со стороны ВСУ, могут находиться до 5 человек. Он также уточнил информацию об одном погибшем, обнаруженном на месте обстрела.

- По уточненной информации, под завалами дома по улице Артема обнаружено тело мужчины 1986 года рождения. Работы по разбору завалов и поиску пострадавших продолжаются, - проинформировал Кулемзин.

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