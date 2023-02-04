В результате обстрела Киевского района Донецка был ранен как минимум один человек

Последствия обстрела Киевского района Донецка. Фото: ТГ/Кулемзин

Как минимум один мирный житель пострадал в Киевском районе Донецка, который сегодня подвергся ракетному обстрелу со стороны ВСУ. Об этом сообщили в Штабе территориальной обороны ДНР.

- Вооруженные формирования Украины обстреляли Киевский район Донецка, ранен один человек, - проинформировали военные.

Тем временем в МЧС ДНР заявили, что под завалами разрушенного обстрелом дома в Киевском районе Донецка могут находиться люди. Поиском пострадавших занимаются на месте экстренные службы - пожарные, оперативная группа Центра управления в кризисных ситуациях, пиротехники и кинологическая группа Республиканского спасательного центра.

Уточняется, что в результате прямого попадания снаряда в многоквартирный жилой дом на улице Артема произошло обрушение перекрытия между пятым и четвертым этажами. Предположительно, под завалами могут находиться два человека.

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