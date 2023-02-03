В Лисичанске проводят монтаж шести котельных, которые обеспечат теплом 140 жилых домов

В последующем будут установлены еще несколько таких котельных, которые позволят запитать весь Лисичанск. Фото: Газета «Республика»

В освобожденном городе Лисичанск специалисты публично-правовой компании «Фонд развития территорий» занимаются монтажом шести мобильных котельных, для работы которых в городе пробурят 13 скважин. Об этом сообщил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Луганской Народной Республики Игорь Жарков.

Он уточнил, что установка котельных позволит подать тепло на 140 жилых домов и четыре социальных объекта.

- В последующем силами ФРТ будут установлены еще несколько котельных, которые позволят запитать весь Лисичанск - порядка 790 объектов жилого сектора и объектов социального назначения, - рассказал чиновник.

Сообщается также, что всего в города Северодонецкой агломерации, а также Горское и Золотое поступили 22 блочно-модульных котельных, которые обеспечат население и соцобъекты теплом. Как отметил министр, в населенных пунктах, где еще идут боевые действия, рабочие приступят к их установке, как только позволит обстановка. Известно также, что мощность одной такой котельной составляет 6 МВт, это даст возможность обогреть до 40 домов различной этажности. На монтаж и запуск оборудования потребуется 5-6 дней.

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