В ДНР предложили освободить от воинской обязанности мобилизованных врачей

Этот вопрос особенно актуален для протезистов, в помощи которых сейчас остро нуждаются пострадавшие от обстрелов мирные жители. Фото: Минздрав ДНР

В Донецкой Народной Республике подготовили и направили в Минздрав и Минобороны России свои предложения по поводу освобождения от исполнения воинской обязанности мобилизованных на фронт врачей. Об этом сообщил информагентству ТАСС министр здравоохранения региона Дмитрий Гарцев.

- Мы свои предложения дали, - заявил чиновник.

При этом министр уточнил, что конечное решение вопроса остается за Министерством обороны России.

Напомним, что в ноябре 2022 года Президент РФ Владимир Путин поручил провести демобилизацию призванных на военную службу студентов Донецкой и Луганской Народных Республик и вернуть их к местам учебы.

Чуть позже врио Главы ДНР Денис Пушилин заявил, что власти Республики намерены также проработать вопрос демобилизации коммунальщиков. В городах остро не хватает рабочих рук, а населенные пункты продолжают жить и их надо как-то поддерживать.

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