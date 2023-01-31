Обсудили проблемы: В ЛНР депутат Госдумы Виктор Водолацкий встретился с родственниками демобилизованных студентов

Все проблемные вопросы были взяты депутатом под личный контроль. Фото: Луганское региональное отделение партии «ЕР»

В Луганске прошла встреча депутата Госдумы РФ, члена Генсовета партии «Единая Россия» Виктора Водолацкого с матерями демобилизованных студентов и родственниками действующих военнослужащих. Об этом сообщили в пресс-службе Луганского регионального отделения партии.

По признанию самого депутата, получилась не просто встреча, а целый «круглый стол», на котором обсуждались все проблемные вопросы, с которыми столкнулись бывшие и действующие военнослужащие Республики.

Как оказалось, демобилизованные студенты столкнулись с трудностями при получении военных билетов и удостоверений участников боевых действий. Соответственно, у них возникли проблемы с учебным процессом из-за академических задолженностей. Как подчеркнул Виктор Водолацкий, эти вопросы необходимо решать на уровне Республики и сделать все, чтобы вернувшиеся с фронта ребята получили все документы и полноценно вернулись к учебе.

Из-за бюрократических проволочек демобилизованные студенты не могут полноценно вернуться к учебе. Фото: УНМ ЛНР

Еще одной важной темой является реабилитация солдат и оказание им специализированной медицинской помощи, которую не могут предоставить в ЛНР.

- Здесь нужна помощь специалистов из Москвы и других регионов России, - отметил депутат, заверив, что все проблемные вопросы взяты им на контроль и будут обязательно переданы в профильные министерства.

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