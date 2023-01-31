В ЛНР правом на маткапитал и соцпособие воспользовались более 2 тысяч жительниц

С 1 января на территории Республики выдают государственный сертификат на материнский (семейный) капитал Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Более 2 тысяч жительниц Луганской Народной Республики уже воспользовались своим правом на получение материнского капитала и ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка. Об этом заявил в своем телеграм-канале врио Главы Республики Леонид Пасечник.

Он уточнил, что оформление данных выплат на территории ЛНР стало возможным с начала этого года.

- Данным правом уже воспользовались 2 202 жительницы Луганской Народной Республики, являющихся гражданами Российской Федерации, - сообщил Пасечник.

Отмечается, что пособия назначаются беременным женщинам, которые стали на учет на ранних сроках беременности (до 12 недель), или же одному из родителей (усыновителей, опекунов (попечителей) - на каждого ребенка в возрасте до 17 лет. Выплата устанавливается, если среднедушевой доход семьи не превышает размера прожиточного минимума на душу населения, установленной в ЛНР в соответствии с федеральным законом. На сегодняшний день он составляет 11 213 рублей.

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