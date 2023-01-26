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НовостиОбщество26 января 2023 20:18

Леонид Пасечник поблагодарил Правительство РФ за распространение всех общероссийских мер соцподдержки на жителей Республики

Лидер ЛНР также отметил необходимость усиления работы со стороны местных органов власти
Ирина ДМИТРИЕВА
Леонид Пасечник признателен российским властям за оперативное решение проблем жителей Республики. Фото: пресс-служба Главы ЛНР

Леонид Пасечник признателен российским властям за оперативное решение проблем жителей Республики. Фото: пресс-служба Главы ЛНР

Врио Главы ЛНР Леонид Пасечник поблагодарил Правительство России за оперативное решение проблем жителей Республики. В частности, это касается распространения всех общероссийских мер социальной поддержки, обязательного социального страхования граждан, перерасчета и индексации пенсий в соответствии с российскими нормами с 1 марта 2023 года.

- Все это важнейшие вопросы для каждого жителя ЛНР и огромное спасибо федеральным органам власти за оперативность при их разрешении, - отметил он в своем телеграм-канале.

Руководитель Республики поддержал мнение председателя Правительства РФ Михаила Мишустина о том, что каждый житель имеет право знать, какие выплаты ему положены и каким образом он может их получить. И отметил, что эту задачу должны в первую очередь решать местные власти.

- В связи с изменениями, проведем совещание по вопросам усиления этой работы, чтобы каждый гражданин имел представление о социальных гарантиях, на которые он может претендовать, - сообщил врио Главы ЛНР.

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