Леонид Пасечник поблагодарил Правительство РФ за распространение всех общероссийских мер соцподдержки на жителей Республики

Леонид Пасечник признателен российским властям за оперативное решение проблем жителей Республики. Фото: пресс-служба Главы ЛНР

Врио Главы ЛНР Леонид Пасечник поблагодарил Правительство России за оперативное решение проблем жителей Республики. В частности, это касается распространения всех общероссийских мер социальной поддержки, обязательного социального страхования граждан, перерасчета и индексации пенсий в соответствии с российскими нормами с 1 марта 2023 года.

- Все это важнейшие вопросы для каждого жителя ЛНР и огромное спасибо федеральным органам власти за оперативность при их разрешении, - отметил он в своем телеграм-канале.

Руководитель Республики поддержал мнение председателя Правительства РФ Михаила Мишустина о том, что каждый житель имеет право знать, какие выплаты ему положены и каким образом он может их получить. И отметил, что эту задачу должны в первую очередь решать местные власти.

- В связи с изменениями, проведем совещание по вопросам усиления этой работы, чтобы каждый гражданин имел представление о социальных гарантиях, на которые он может претендовать, - сообщил врио Главы ЛНР.

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